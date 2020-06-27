Kıbrıs'tan uçak ile Dalaman Hava limanına getirilen Ekerel daha sonra baba ocağı Patlangıç Mahallesindeki evine helallik için getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı