İSTANBUL'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su sevileri düşüyor. Son günlerde etkili olan yağışlar barajlarda bir puanlık artışı bile sağlayamadı. İstanbul'un önemli barajlarından Terkos Gölü'nde çekilen sular nedeniyle tarihi yol ortaya çıktı. İlk inlemede Roma döneminden kalmış olabileceği belirtilen yolla ilgili konuşan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Terkos Gölü kuraklık nedeniyle boşalınca bu tarihi yol ortaya çıktı. Bu tarihi yolun tescillenmesini ve kültür varlıklarımız arasındaki yeri almasını istiyoruz." dedi.

BU KADAR YAĞIŞ BİR PUANLIK ARTIŞ SAĞLAYAMADI

İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranlarındaki düşüşü durduruken bugün doluluk oranı yüzde 21.83 olarak ölçüldü. Neredeyse 48 saat aralıksız yağan yağmur sonrasında yapılan ölçümlerde doluluk oranında sadece 0.18'lık bir artış yaşandığı ortaya çıktı. 14 Aralık tarihinde 21.65'e kadar düşen baraj doluluk oranı yağışlarla 15 Aralık'ta 21.71, 16 Aralık'ta ise yüzde 21.83 olarak ölçüldü.

TERKOZ GÖLÜNDE METRELERCE SU ÇEKİLİNCE TARİHİ YOL ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 22.82 olarak ölçüldü. Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı ölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi. Bu çekilme sonucu gölün yazlık köyü kıyılarında tarihi bir yol ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun daha eski olduğu tespit edildi. Tarihi yolun Roma döneminden kalmış bir kervan yolu olabileceği düşünülüyor.

"ROMA DÖNEMİNDEN KALAN KERVAN YOLU OLABİLİR"

Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, "Bu yıl yağışlar azaldığı için Terkos gölünün içi kurudu. Bulunduğumuz alan daha önce suyla doluydu. Ancak şu anda rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Suların çekilmesiyle birlikte bölgede tarihi bir yol ortaya çıktı. Bu yolun Roma döneminde Asya ve Avrupa arasında gidip gelen kervanların yolu olduğunu düşünüyoruz. Kültür varlıkları kurumuna bu yolla ilgili belge ve bilgi verdik. Bu yolun tescillenmesini ve kültür varlıklarımız arasındaki yeri almasını istiyoruz." dedi. Öte yandan Yazlık köyü muhtar azası Nizamettin Yılmaz ise, "Kuraklık olduğunda sular çekilince bu yol ortaya çıkıyor. Ne kadar eski olduğunu bütün köy olarak öğrenmek istiyoruz." dedi.