Son dakika haberleri | Terme Belediyesi 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı 'festival alanı'na talip - Son Dakika

Son dakika haberleri | Terme Belediyesi 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı 'festival alanı'na talip

Son dakika politika haberine göre Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yavaşlatılan yatırım ve projelere hızlı bir şekilde devam edeceklerini, 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı Mahallesi'ndeki 'festival alanı'nı devralmak için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri | Terme Belediyesi 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı 'festival alanı'na talip, System.String[]

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yavaşlatılan yatırım ve projelere hızlı bir şekilde devam edeceklerini, 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı Mahallesi'ndeki 'festival alanı'nı devralmak için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.


Ülke genelinde korona virüs sonrası yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Terme Belediyesi de çalışmalarına hız verdi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, geçen yaz üst üste yaşanan iki sel felaketinin ardından dünya genelinde etkili olan Kovid-19 pandemisi süresince de yapılan hizmetlerle takdir topladı.


Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme süreci ile birlikte hizmetlere hızlanarak devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İsmail Kasapoğlu ile birlikte ilçede yapılması planlanan yeni yatırımlar için istişarede bulundu.


Yeni cazibe merkezi


İlçedeki Gençlik Merkezi, Meslek Yüksek Okulu ve yapımı tamamlanmak üzere olan yüzme havuzunun olduğu bölgeyi; spor alanları, mesire yerleri ve yeni rekreasyon alanları ile bir cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Pandemi nedeniyle mecburen askıya aldığımız yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gençlik Merkezimizi, yüksek okulumuzu ve bitmek üzere olan yarı olimpik yüzme havuzumuzu da kapsayan bu bölgede yapacağımız düzenleme çalışmalarımızla bu alanı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Gençlik Spor İl müdürlüğümüzle yaptığımız istişare sonrasında bu yatırımıza hız vererek en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine açacağız" dedi.


Miliç Tesisleri için yeni adım


İşletmesi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan Miliç Tesisleri'nin işletmesini Terme Belediyesi'ne almak için görüşmelerin sürdüğünü de dile getiren Başkan Kılıç, "Miliç Tesislerimiz Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük ve güzel tesis. Bu alanı daha kullanışlı ve verimli hale getirmek için Büyükşehir Başkanımız Mustafa Demir'le görüşmelerimiz sürüyor. Bugünde Amasya Orman Bölge Müdürümüz Halil Oflu ile birlikte incelemelerde bulunduk. Miliç Tesislerimiz ve Sakarlı Mahallemizdeki festival alanımız belediyemize tahsisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgelerinin tahsisini yaptıktan sonra yeni yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Sakarlı Mahallesi, Sakarlı, Terme, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Terme Belediyesi 'Miliç Tesisleri' ile Sakarlı 'festival alanı'na talip - Son Dakika

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