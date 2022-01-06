Son dakika haberleri! Terör operasyonlarında 1 yılda 42 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılında terörle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda 42 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 2021 yılı içerisinde yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 şahsı silahlı terör örgütüne üye olmaktan, 28 şahsı ise teröre finans sağlamak suçlarından gözaltına aldı. 2021 Yılı içerisinde gözaltına alınan toplam 75 şahıs hakkında çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 75 şahıstan 42'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 31 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan adreslerinde bulunamayan 2 şahsın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme tarafından beratı verilen 3 şahsın mahkeme kararına ise itiraz ederek konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. - ADIYAMAN