Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi
01.04.2021 15:08
Son dakika haberleri: Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri biten örgüt üyeleri bugün adliyeye sevk edildi.
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