Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
27.04.2021 19:02
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'ye yükseldi" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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