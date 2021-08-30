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Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu

30.08.2021 16:17
Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, bir süre önce terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül ve Rauf Biçer'in oğlu Mustafa Biçer, HDP önündeki çadıra gelerek dağdaki terör örgütü üyelerine 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, bir süre önce terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül ve Rauf Biçer'in oğlu Mustafa Biçer, HDP önündeki çadıra gelerek dağdaki terör örgütü üyelerine 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, bir süre önce terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül ve Rauf Biçer'in oğlu Mustafa Biçer, HDP il binası önündeki çadıra gelerek ailelerle buluştu.

"Ailemin çağrısını duydum geldim devletime teslim oldum"

2018 yılında terör örgütü PKK tarafından internetten kandırılarak dağa kaçırıldığını beliren Biçer, "Örgütte çok zor dönemler geçirdim. Ailemin yanına geri dönmek istiyorum. Ailemle konuşmak istiyorum diye örgüt tarafından tutuklandım. Zindanda kaldım ve PKK tarafından kötü muamele gördüm. Annemin sesini annemin çığlığını televizyon ekranlarında gördüm ve bana bir umut ışığı oldu. Annemin sesi, annemin çığlığı bana umut oldu ve ben bugün buradayım. Ben buradan. annelere, babalara sesleniyorum. Evladını isteyenler gelip burada HDP il binası önünde otursun evladını istesin. Ben ailemi gördüm. Annemin sesi, babamın sesi, annemin çığlığını ve tüm annelerimizin çığlığını duyduğum için geldim devletime teslim oldum" dedi.

"Gelin teslim olun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüşme yaptığını belirten Biçer, Örgüte bize diyorlar ki eğer teslim olursanız Türk Devleti size işkence yapar. Sizi tutuklar, ailenizi ajanlaştırır. Size zulüm eder. Ben burada PKK içerisindeki tüm çocuklara, tüm kişilere sesleniyorum. Bu şeylere inanmayın. Ben teslim oldum şu anda evindeyim. Güvenlik güçleri tarafına hiçbir kötü muameleye uğramadım. Normal bir insan Cumhurbaşkanıyla görüşemezken bakanlarımızla görüşemez, ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm ve Cumhurbaşkanımızla görüştüğüm zaman şu sözü özellikle kullandım. İnşallah diğer kardeşlerimiz de gelir teslim olur ve onlarla da görüşürüz diye. Bundan hepsine çağrı yapıyorum. Gelin teslim olun. Hiçbir şekilde kötü muamele yapılmıyor. Cumhurbaşkanı yani bizi kardeşi olarak görüyor, 'Evlatlarım gelin teslim olun' diyor. Bizi evladı olarak görüyorlar. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuğunu isteyen aileler gelip otursun" diye konuştu.

Tüm Türkiye'ye destek çağrısında bulundu

Bütün Türkiye'yi 3 Eylül'de HDP il binası önüne davet eden Biçer, "Ailesini özleyen, PKK içerisinden kaçmak isteyen çocuklara şunu söylemek istiyorum. Ben geldim bu çadırda annelerin ağlayışını, çığlıklarının sesini gördüm. Gerçekten anneler bir umutla üç yıldır burada üçüncü yılına girecek. Ben şunu da söylemek istiyorum; 3 Eylül'de annelerin savaşı üçüncü yılına giriyor ve ben tüm halkı tüm halkımızı, tüm STK temsilcilerini Diyarbakır HDP il binasına çağırıyorum. Gelin ailelerimize, bizlere destek olun. Bu çocukların sesine çığlık olun. Oradaki zulümlere artık yok desinler. Tüm ailelerimizi tüm halkımızı 3 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önüne çağırıyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu
Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu
Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Biçer, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK'dan kaçan Mustafa Biçer, dağdaki çocuklara çağrıda bulundu - Son Dakika


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