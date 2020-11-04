Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK, IKBY'de petrol kuyusuna saldırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Duhok iline bağlı Amadiye bölgesinde terör örgütü PKK'nın IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. - ERBİL

Sabah saatlerinde Irak'ın Türkiye sınırına yakın Amediye ilçesine bağlı Çemanke kasabasında görev yapan Peşmerge güçlerine saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK, bu kez IKBY'nin Duhok kentinde yer alan Nusra köyündeki petrol kuyularına saldırdı. Duhok kentine bağlı Çemanke kasabasının Nusra köyünde bulunan petrol kuyusuna gerçekleştirilen saldırıda 2 polis yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nin (IKBY) Duhok kentindeki petrol kuyusuna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 2 Peşmerge yaralandı.

Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak

Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt