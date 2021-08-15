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Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor

15.08.2021 11:21
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor, System.String[]

Son dakika haber: FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Terör örgütü PKK'nın 37 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk saldırının tanıkları, o karanlık geceyi unutmuyor.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Terör örgütü PKK'nın 37 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk saldırının tanıkları, o karanlık geceyi unutmuyor.

PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırıların üzerinden 37 yıl geçti.

Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit edildiği hain saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Eruh'taki ilk saldırının tanıkları, hafızalarında derin izler bırakan terör örgütüne büyük öfke duyuyor.

Saldırıya 24 yaşında tanıklık edenlerden Ömer İnan, AA muhabirine, sadece Eruh değil, bütün Türkiye'nin saldırıdan büyük zarar gördüğünü söyledi.

"Karanlık bir geceydi. Allah bir daha yaşatmasın. Vatanımıza ve ülkemize her daim huzur getirsin." diyen İnan, o günü hiç unutamadığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu o günlerin geride kaldığını vurgulayan İnan, "Artık ilçemiz yatırımlarla anılıyor. Emniyetimiz, jandarmamız, belediyemiz ve diğer kurumlar çalışıyor. Saat gece 01.00'de, 02.00'de Siirt'e ve diğer yerlere rahat şekilde gidip gelebiliyoruz. Ambulanslarımız gece köylere kadar gidip hastaları getirebiliyor. Her tarafta şantiye var. Eruh'u Şırnak ve Van'a bağlayacak yol ve tüneller yapılıyor." dedi.

Tanıklardan Mehmet Ata Yıldırım da saldırı akşamı kahvede arkadaşlarıyla otururken silah sesleri duyduklarını söyledi.

Yaşananlara ilk başta bir anlam veremediklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sonra anladık ki PKK terör örgütü saldırı gerçekleştirmiş. O dönem lise son sınıf öğrencisiydim. Bir askerimiz şehit oldu. Bir okul arkadaşımız yaralandı. Halk çok mağdur oldu. Eruh halkı kesinlikle destek olmadı, onlara yardımda bulunmadı."

İlçe halkının vatanını ve milletini seven bir halk olduğunu ifade eden Yıldırım, bu halkın bir avuç vatan toprağı için canını seve seve verecek kadar vatansever olduğunu dile getirdi.

Siirt Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu da terör örgütü PKK'nın ilk kurşunu Kürtlere sıktığına dikkati çekti.

Ninesi Şükriye Şehitoğlu ve 11 yakınını da terör saldırısında kaybettiğini belirten Şehitoğlu, "Her daim bayraklarımızı dalgalandırıyoruz. Terör örgütüne karşı mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedik, taviz vermedik. PKK'nın Kürtlere, Kürt adı altında yaptıkları zulümleri her daim duyuracağız. Kürtlerin bu konuda bilinçlenmesi ve PKK'ya karşı hiçbir zaman taviz vermemesi için mücadele edeceğiz." dedi.

Bölge halkının örgüte destek vermediğini vurgulayan Şehitoğlu, halkın da desteğiyle terörle mücadelenin başarılı şekilde devam ettiğini anlattı.

"Çok şükür Allah'a bugünleri bize gösterdi. Terör örgütünün beli kırılmış vaziyette. Bu halk dimdik ayakta durduğu, teröre prim vermediği, devletle kol kola olduğu müddetçe Allah'ın izniyle tüm terör örgütlerinin sonu gelecek ve bu topraklarda mutlu bir şekilde hayat sürecek." diyen Şehitoğlu, tesis edilen huzur sayesinde bölgenin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Eruh Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Beşir Yıldız da ilçe halkı olarak her zaman devletin yanında, terör örgütünün karşısında olduklarını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getiren Yıldız, "Çok bedel ödedik ama örgüte hiçbir zaman taviz vermedik. Devletimizin örgüte karşı kararlı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor

Hisarcık, Siirt, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırı hafızalardan silinmiyor - Son Dakika


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