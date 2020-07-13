Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa...

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Vezneciler, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa... - Son Dakika
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