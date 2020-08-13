Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK, TSK tarafından öldürülen üyesinin kimliğini açıkladı - Son Dakika

Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Salı günü Sidekan bölgesinde düzenlenen hava saldırısında ölen üyesinin Agit Garzan olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya bağlı HPG tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos Salı günü, Irak'ın kuzeyindeki Sidekan bölgesinde Irak Ordusu'na ait Sınır Muhafızları komutanları ile görüştükleri sırada Türk SIHA'sı tarafından düzenlenen hava saldırısında ölen kişinin kimliğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırıda 2 Iraklı subayla birlikte ölen kişinin Agit Garzan kod adlı Murat Kalko olduğunu belirterek, Garzan'ın sözde Huvarkork Bölge Sorumlusu olduğu bildirildi.

1993 yılında terör örgütüne katılan Kalko'nun 1975 Kars Kağızman doğumlu olduğu açıklandı. - ERBİL