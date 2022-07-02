Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi

02.07.2022 17:44
Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi

Son dakika habere göre İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/ YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdı.

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı.

Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

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Kaynak: AA

İsveç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi - Son Dakika

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