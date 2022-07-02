İsveç 'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/ YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Kaynak: AA

İsveç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi - Son Dakika

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