Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı

18.06.2022 11:52
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Darıca ve Başiskele ilçelerinde, polis operasyonunda, terör örgütü YPG'nin kamplarında sözde silahlı eğitim alan 1'i kadın 2 kişi yakalandı.

KOCAELİ'nin Darıca ve Başiskele ilçelerinde, polis operasyonunda, terör örgütü YPG'nin kamplarında sözde silahlı eğitim alan 1'i kadın 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Son dakika! Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı Son dakika! Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı Terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement