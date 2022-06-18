Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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