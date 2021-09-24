Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, örgütün eylemlerini protesto eden göstericilere yönelik düzenlediği taşlı ve sopalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgütün işgalinde tuttuğu kentte toplanan bir grup, Kamışlı'daki BM binası yakınında gösteri düzenledi.

Fahiş yakıt ve ekmek fiyatlarını, örgütün bölgedeki kaynakları işgal etmesini ve çeşitli uygulamalarını protesto eden göstericiler, örgüt tarafından alıkonulan kişilerin salıverilmesini istedi.

Teröristlerin, göstericilere taş ve sopalarla düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Teröristler ayrıca gösteriyi takip eden gazetecilerin fotoğraf makinası ve kameralarını da kırdı.