Son dakika haberleri... Terör örgütü YPG, Suriye'de Fransa'yı protesto eden sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasının ardından, Suriye'de halk Fransa'yı protesto etmek için çeşitli bölgelerde gösteriler düzenledi. Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü YPG, Fransa'yı protesto eden sivillere ateş açtı. Olayda iki sivil yaralandı.

İslam dünyasında Fransa'ya karşı devam eden boykot ve protestolara Suriye'de katıldı. Suriye'nin Deyrizor kentinde YPG'li teröristler, Fransa'yı protesto eden halka ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Yaralanan kişilerden biri ayağından diğeri sırtından vuruldu.