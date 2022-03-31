Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon

31.03.2022 11:32
Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK ve KCK ile bağlantılı kişilere finans desteği sağlayan 5 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Terör örgütü PKK ve KCK ile bağlantılı kişilere finans desteği sağlayan 5 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları tespit edilen 5 kişi için Kocaeli İl Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 5 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

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Son dakika: 'Terör örgütüne finans sağladığı' iddiasıyla gözaltına alınıp salınan meclis üyesinden Davutoğlu'na: 'Başkanım gözümüz kulağımız sizde' Son dakika: 'Terör örgütüne finans sağladığı' iddiasıyla gözaltına alınıp salınan meclis üyesinden Davutoğlu'na: 'Başkanım gözümüz kulağımız sizde'

Jandarma, Kocaeli, Finans, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon - Son Dakika
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