Son dakika haberleri... Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı (2)
Son dakika haberi... 15 KİŞİ GÖZALTINDAAnkara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, PKK/KCK terör örgütü adına bilişim sistemlerine sızdıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, PKK/KCK terör örgütü adına bilişim sistemlerine sızdıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 01.09.2020 günü PKK/KCK terör örgütü adına bilişim sistemlerine sızdıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 26 şahsa yönelik 14 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
Son Dakika Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı