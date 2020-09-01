Son dakika haberleri... Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, PKK/KCK terör örgütü adına bilişim sistemlerine sızdıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 01.09.2020 günü PKK/KCK terör örgütü adına bilişim sistemlerine sızdıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 26 şahsa yönelik 14 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

ANKARA,