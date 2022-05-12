Son dakika haberleri! Terör örgütünün Karkamış ilçesine yönelik saldırısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Terör örgütünün Karkamış ilçesine yönelik saldırısı

12.05.2022 20:31
Son dakika haberleri! Terör örgütünün Karkamış ilçesine yönelik saldırısı

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu Aynularap'ın batı kesiminden dumanlar yükselmeye başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu Aynularap'ın batı kesiminden dumanlar yükselmeye başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap???????, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Terör örgütünün Karkamış ilçesine yönelik saldırısı - Son Dakika


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