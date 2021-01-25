Son dakika haberleri: Terör soruşturmasında aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında - Son Dakika

Son dakika haberleri: Terör soruşturmasında aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında

25.01.2021 12:19
Son dakika haberleri: Terör soruşturmasında aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında, System.String[]

Son dakika haber: Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 91 sanıklı dava dosyasında, 3 farklı terör soruşturmasından aranan Erol D. ile HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın yan yana çekilmiş fotoğraflarına yer verildi.

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 91 sanıklı dava dosyasında, 3 farklı terör soruşturmasından aranan Erol D. ile HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın yan yana çekilmiş fotoğraflarına yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de yer aldığı 91 sanıklı davanın iddianamesinde firari sanık Erol D'ye ilişkin bilgiler yer aldı.

İddianamede, HDP'nin Gaziantep'teki gençlik meclisinin ilan edilmesi sürecinde, HDP il yönetimi ile gençler arasında sorunların yaşandığı, bu kapsamda önce örgüt mensubu olduğu iddia edilen 2 kişinin kente gelip rapor hazırladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Erol D. ilimize M.Ö. (firari) ve H.E'den sonra gelen 3'üncü, 'kadro' örgüt mensubudur. Geliş nedeni gençlik yapılanmasının örgütlenmesini sağlamak ve gençlik meclisini ilan etmektir. Geliş nedeni, kendisinden önce gelen M.Ö. ve H.E'nin yazdıkları rapor olduğu değerlendirilmektedir. Yazılan rapor içeriğine ulaşılamamıştır ancak muhtemelen gençlik yapılanmasının örgütlenmesi için 'kadro'ya ihtiyaç olduğunu yazmışlardır ki yaklaşık 15-20 gün sonra ilimize gençlik yapılanması için Erol D. gelmiştir."

"Kadro" ifadesinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensupları için kullanıldığı belirtilen iddianamede, Erol D'nin de "kadro" örgüt mensubu olduğu iddia edildi.

Erol D'nin HDP il binasında toplantılar düzenlediği ve soruşturma sürecinde fiziki takip kapsamında sanığın binaya giriş görüntülerin bulunduğu dava dosyasında, sanığın, diğer sanıklar olan parti yöneticileri ile telefon görüşmelerine ilişkin TAPE kayıtları da yer aldı.

Diyarbakır, Batman ve Gaziantep'teki soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan hakkında yakalama kararları bulunan firari sanık Erol D'nin Ağustos 2019'daki bir etkinlik sırasında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ile yan yana çekilmiş fotoğrafları da dava dosyasında yer aldı.

Gaziantep'teki PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma süreci

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden soruşturmalarda 61 sanık hakkında toplam 3 bin 252 sayfadan oluşan iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturmanın devamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında da aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li meclis üyesinin yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmış, 30 sanık hakkında toplam 1393 sayfadan oluşan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Terör soruşturmasında aranan zanlının HDP'li milletvekiliyle fotoğrafları dava dosyasında - Son Dakika


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