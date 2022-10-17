Son dakika haberi: Terör suçundan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Terör suçundan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şahıstan 1'i adliyeye sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan H.S., A.Y., M.Y., A.D. ve E.S. isimli şahısları sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalamış ve gözaltına almıştı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve burada işlemleri tamamlanan şahsılardan A.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.