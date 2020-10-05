Son dakika haberleri! Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı. Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son Dakika

5 - 11 Ekim tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,76'dan işlem görüyor

Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu

Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var

Para vermeyeni bıçaklamışlardı! Değnekçi kabusu yine hortladı: Saati 15 TL

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Bakan Koca: Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman