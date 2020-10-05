Son dakika haberleri! Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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