Son dakika haberleri... Terör zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Z.A. adlı şahıs geçtiğimiz gülerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarma ki ifadesinin ardından Z.A. isimli zanlı Adıyaman Adliyesine sevk edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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