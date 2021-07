Son dakika haberleri! Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, festivalle şenlendi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Buralar bir zamanlar maalesef Hakkariliye, Kürde, Türk'e ve Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen terör örgütünün cirit attığı, eğitim yaptığı yerlerdi. Ama çok şükür bugün ne Hakkari'de ne bu dağlara 3 bin 500 rakımda terörün 't'sinden dahi söz edilemez" dedi.

Yüksekova ilçesinde bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında 'Milli Park' ilan edilen ve güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Muhteşem güzelliği ile dikkat çeken bölgede, Hakkari Valiliği ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'nce (CİSAD) düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkanı Abdulmütalip Özbek ve yerli ve yabancı doğaseverler ile sporcular katıldı. Festivalde, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivale katılanlar Türkçe ve Kürkçe türküler eşliğinde halay çekip, eğlendi.

'HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ'Festivalde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Buralar bir zamanlar maalesef Hakkariliye, Kürde, Türk'e ve Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen terör örgütünün cirit attığı ve eğitim yaptığı yerlerdi. Ama çok şükür bugün ne Hakkari'de ne bu dağlarda 3 bin 500 rakımda terörün 't'sinden dahi söz edilemez. Bir terörist dahi burada bulunamıyor. İnşallah tam manasıyla bir terörist dahi kalmayacağı kadar güvenlik göçlerimizle Hakkari halkıyla beraber mücadele edeceğiz" dedi.Huzurun gelmesiyle birlikte, pandemiye rağmen bölge dağlarına rağbet olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Cilo Sat Göllerine, Reşko geçidine, Cennet-Cehennem Deresine, Hakkari sayamayacağım kadar çok güzelliklere sahiptir. İnşallah hep birlikte bu potansiyeli hem Hakkarililerin hem Türkiye ekonomisine, turizmine kazandıracağız. Biz Hakkarililerle beraber sadece burada değil, sınırın içinde de dışında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzurun, iyiliğin, güvenliğin olması için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, büyük bir özveriyle bu gördüğünüz dağların her tepesinde üs bölgelerimiz var. Güvenliği sağlıyorlar. Hakkarililerin çocuklarını, Cilo'nun, Sat'ın, Zap'ın çocuklarını kurda kuşa yem etmemek için, kötülüğe, şiddete gitmemeleri için biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sizlerle beraber yekvücut olmuş şekilde iyiliğe, güzelliğe yönelmeleri konusunda çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.Vali ve beraberindekiler daha sonra festivale katılanlarla birlikte halay çekerek, gölde kanoya bindi.Festivale İzmir 'den katılan Ayşe Kartal , Cilo Sat Göllerinin çok güzel olduğunu belirterek, "Mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi de burasıdır. 4 mevsimin yaşandığı bir yer. Geldiğime çok mutlu oldum ve her fırsata geleceğim" dedi. Ankara 'dan gelen Mahmut Çelik ise ilk defa bu festivale katıldığını belirterek, "Çok fazla katılım var. Ortam çok güzel. Ben gelip gördüm arkadaşlarımın da gelip görmelerini istiyorum. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Kesinlikle herkesin gelip burayı birebir yaşamaları lazım" diye konuştu.

Festival yarın sona erecek.