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Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor - Son Dakika

Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor

09.01.2022 11:12

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da 6 yıl önce, oğlu terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen 50 yaşındaki Hinara Aycil, o günden bu yana elinden düşürmediği fotoğrafına bakarak oğlu için gözyaşı döküyor.

YILMAZ KAZANDIOĞLU - İstanbul'da 6 yıl önce, oğlu terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen 50 yaşındaki Hinara Aycil, o günden bu yana elinden düşürmediği fotoğrafına bakarak oğlu için gözyaşı döküyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Vanlı aileler, 27 Şubat 2021'den bu yana perşembe günleri, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

19 yaşındayken İstanbul'da kandırılarak dağa götürülen oğluna kavuşmaya çalışan 9 çocuk annesi Aycil, Van'ın Başkale ilçesinden gelerek annelerin eylemine destek verdi.

Oğlundan geriye kalan fotoğraflara bakıp acısını hafifletmeye çalışan anne, aynı durumdaki tüm aileleri yanlarında görmek istiyor.

"Allah bu zulmü kabul etmesin"

Aycil, AA muhabirine, evladına kavuşma ümidiyle Vanlı ailelerin başlattığı eyleme katılma kararı aldığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Aycil, şunları kaydetti:

"Oğlumu İstanbul'a abisinin yanına çalışmaya gönderdim. Askerlik çağına gelmişti. Askere gidecekti. Onu İstanbul'da kandırdılar, zorla dağa kaçırdılar. Kendi rızasıyla gittiğine inanmıyorum. Evladımı 6 yıldır her yerde arıyorum, gitmediğim yer kalmadı. Defalarca HDP'ye gittim. Diyarbakır'da evlatları için oturma eylemi yapan aileleri televizyonda izledikten sonra evladımı aramaya karar verdim. Oğluma kavuşana kadar eylemimi sürdüreceğim. Öldürseler çocuğumu aramaktan vazgeçmeyeceğim. Allah bu zulmü kabul etmesin. Bizden ne istediler. Oğlumu öldürdülerse ölüsünü versinler. Ne hakla oğlumu benden kopardılar. Evladımdan haber almak istiyorum."

"Kardeşlerim PKK'lılar tarafından boğazları kesilerek öldürdü"

Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi'nde, yaklaşık 30 yıl önce terör örgütü PKK tarafından iki kardeşinin katledildiğini anlatan Aycil, "Güvenlik korucusu Halil ve Mehmet Gezgin kardeşlerim PKK'lılar tarafından boğazları kesilerek öldürdü. Babamın evini yakıp yıktılar. Tüm köylülere zulmettiler. Köyümüz yakıldı. Bazılarını katlettiler, bazılarını ise dağa götürdüler. Bize tarif edilmeyecek acılar yaşattılar." diye konuştu.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Aycil, "Servet, oğlum 6 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum. Sana PKK'lıların katil olduğunu, iki dayını acımasızca öldürdüklerini sürekli söylüyordum. Biz onlardan uzak insanlarız, sana yalvarıyorum onlara uyma, gel devletimize teslim ol. Senin özleminle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor
Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor
Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor

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Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor - Son Dakika
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