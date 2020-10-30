Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar

30.10.2020 16:24
Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar, System.String[]

Son dakika haberleri: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı Bitlis'te üniversite okurken terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Hatice Levent, evladına 'yuvana dön' çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. Bitlis'te üniversite okurken teröristler tarafından dağa kaçırılan Fadime'nin annesi Hatice Levent, 424 gündür evlat nöbetine devam ediyor.

"Anneni ve yakınlarını öldürürüz diyerek kızımı götürmüşler"

Eşini trafik kazasında kaybeden Hatice Levent, HDP Diyarbakır il binası önünde kızına geri gelmesi çağrısında bulundu. Acılı anne Levent, "Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşları bana telefon etti, 'yavrunu uçurdun' dediler. Kızım benim yanıma geldiğinde bitkin haldeydi. Ben böyle olacağını anlayamadım, kendi kendimi bitiriyorum. Anneni ve yakınlarını öldürürüz diyerek kızımı götürmüşler. Bir buçuk senedir biz bu HDP'nin önündeyiz ve bu HDP'liler bizim çocuklarımızı bizlere vermiyor. Bizim çocuklarımızı versinler yeter artık. Biz bu çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Umudumu asla yitirmedim ve 19 arkadaşımızın çocuğu geri geldi, inşallah bir gün bizimkiler de gelecektir. Çok mutluyuz arkadaşlarımızın çocukları gelir ve inşallah bizimkiler de gelir yakın zamanda. Tekrar söylemek isterim ki, bizim umudumuz çok ve yeter artık bitsin bu pislik" dedi.

"Sizin yolunuzu gözlüyoruz, kaçıp gelin"

Kızının fotoğrafını gidişinden bir yıl sonra öldü diyerek internet sitelerine attıklarını ve onlara asla inanmadıklarını belirten anne Levent, "Ben asla onlara inanmıyorum ve benim çocuğum sağdır. Benim çocuğumu bana versinler. Ben çocuğumu istiyorum. Fadime kızım beni duyuyor ve görüyorsa kaçıp teslim olmasını istiyorum. Kızım devletimiz ve cumhurbaşkanımız ile İçişleri Bakanımız bizim arkamızdadır. Ceza yok, hiçbir şey yok ve sakın korkmadan kaç gel. Sizin yolunuzu gözlüyoruz burada bulunan anne ve babalar olarak. Bak kızım sen gelirsen o pisliklerin yalanları da ortaya çıkmış olacaktır" diye konuştu.

Her gün ellerini açıp Allah'a dua ettiğini belirten Levent, önce Allah'a, sonra devlete güvendiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar
Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar
Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar - Son Dakika


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