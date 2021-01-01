Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu

01.01.2021 00:03
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nde dükkanında bulduğu eski baskılı bir kitabı okurken üzerindeki mührü fark eden sahaf, kitabın 27 yıl önce terör saldırısında 38 vatandaşın şehit edildiği Erzurum'un Çat ilçesindeki köy okuluna ait olduğunu fark etti.

Kocaeli'nde dükkanında bulduğu eski baskılı bir kitabı okurken üzerindeki mührü fark eden sahaf, kitabın 27 yıl önce terör saldırısında 38 vatandaşın şehit edildiği Erzurum'un Çat ilçesindeki köy okuluna ait olduğunu fark etti. Saldırı sonrası okul kütüphanesinde hiç kitap olmadığını öğrenen sahaf, başlattığı yardım kampanyası ile topladığı 1000 kitabı kolilere yerleştirerek ilçeye gönderdi.

İzmit ilçesinde 30 yıldır sahaflık yapan Şerafettin Ergül, yaklaşık 1 ay önce dükkanında eski baskılı 'Türkçe Kompozisyon' isimli kitabı gördü. Merakla sayfaları çeviren Ergül, kitabın ilk sayfasında Erzurum Çat ilçesi Yavi Köyü Ortaokulu Müdürlüğünün 88. kitabı olduğu mührü fark etti. Okulun mührünü görmesiyle ilgisi daha da artan Ergül, yanında bulunan gazeteci arkadaşı Mustafa Bağdiken'e ilçenin geçmişini araştırmasını istedi. İnternetten araştırma yapan ikili, Çat ilçesinin 1993 yılında PKK'lı grup tarafından saldırıya uğradığını, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını, okul kütüphanesinde ise kitap olmadığını öğrendi.

Köy okulu kütüphanesinden çıkan 1 kitap Kocaeli'de 1000 oldu

Öğrendiği bilgiler karşısında çok duygulanan Ergül, köy okulunun kütüphanesi için kitap kampanyası başlatma kararı aldı. Kampanyayı ilk olarak telefonla ulaştığı okulun müdürü ile paylaşan sahaf Ergül, daha sonra konuyu yakın çevresine de duyurdu. Yakınları tarafından desteklenen Ergül, dükkanının önüne kampanya standı kurdu ve Çat ilçesinde 7'den 70'e her yaşın okuyabileceği kitapları toplamaya başladı. İçerisinde dünya klasiklerinin, çocuk kitaplarının, sözlüklerin, romanların, hikayelerin ve eğitici-öğretici kitapların yer aldığı yaklaşık 1000 kitap, kolilere konularak ilçeye gönderilmek üzere hazırlandı.

"Çocukların öldürüldüğünü duyunca şok oldum"

Yaklaşık 1 ay önce dükkanına gelen eski kitapları kontrol ettiğini ifade eden Ergül, "Kitapları araştırırken bir tanesinin kapağını çevirdim. Erzurum Çat ilçesi Yavi Köyü Ortaokulu Müdürlüğünün 88. kitabı olarak elimize geçti. Ben onu okurken yanımda bulunan gazeteci bir arkadaşım Mustafa Bağdiken, ilçenin ismini internete girip baktı. Karşısına 1993 yılında yaşanan terör saldırısı ortaya çıktı. Bu kitapta ortaokulun 88. kitabı. Masum insanların, çocukların öldürüldüğünü duyunca şok oldum. Ciddi anlamda bundan etkilendim. Yapılan terör haberlerini inceledik. Kitabın hikayesini düşünmeye başladık" dedi.

Terör saldırısında dağılan kütüphaneyi çocuklar için yeniden kurdu

Terör saldırısının ardından kütüphanenin dağıldığını, çocukların hem kitapsız hem de dramla baş başa kaldığını söyleyen Ergül, "Olayı öğrenince inanılmaz derecede üzüldüm. Bir kitaba karşılık en az bin kitap göndermemiz gerektiğini düşündüm. Terörün tek bir hedefi vardı Oradaki insanları karanlıkta bırakmak. Ona karşılık bizde insanı görevimizi, vatani görevimizi yapmak adına, masum insanların, çocukların yalnız olmadığını belirtmek adına kampanya başlattık. Bir kitaba karşılık 1000'e yakın kitap yollayacağız. O dramı yaşayan biz olabilirdik. Benim çocuğum, yakınlarım, akrabalarım olabilirdi" - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu

Erzurum, Kocaeli, Şehit, Çat, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu - Son Dakika


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