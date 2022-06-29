Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nun icrası esnasında, Elbistan kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara ile 1 adet elektronik devre kartlı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara ve içindeki malzemeler, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Teröristlerin kullandığı mağarada EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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