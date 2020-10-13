Son dakika haberleri: Terörle daha etkili mücadele edilecek: Kurulumlarına devam ediliyor - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekat etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgelerinin kurulumlarının devam ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TSK'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekat etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgelerinin kurulumları devam ediyor. Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklerimize güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor" denildi.

(İHA)