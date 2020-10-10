- Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivalinin finali yapıldı

SİİRT - Siirt'te 05-09 Ekim tarihleri arasında yapılan "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali bir zamanlar terörle anılan Siirt'in Eruh ilçesi, terörden temizlenen bölgeye huzurun gelmesiyle festivalin finali yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalin final gecesi, Siirt'in Eruh ilçesi kent merkezinde yapıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, en güzel tanıtımın sinema ile görsel sanatla yapılabileceğini dile getirerek, eserlerini oluşturmada emek harcayan herkese teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Demircan, "Filmleriniz ile festivale katılımınız baştan sona bir var olma ve var etme iradesidir. Ödül alan almayan bütün filimleri o filme emek verenleri ortaya koyduğunuz eserleri alkışlayanları, umudunu sizde yetiştirenleri var olma iradenizi destekleyenleri bize değer katan eserleriniz çevresinde bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Doğa, inanç ve kültür kenti Siirt'te böyle anlamı bir festivale ev sahipliği yapmaktan ve kapanış programının kadim ilçesi Eruh'ta yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, geçmişte Siirt'te yapılan birçok film çalışmasının bu şehrin topraklarında filizlenmiş olan birer tomurcuk, akademik çalışmaların hem de film festivallerinin kültürünü geliştirmek için katkısının çok değerli olduğunu söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Bütün Siirtli çocuklarımıza, gençlerimize çok önemli vizyonlar kazandıracaktır. Burada sayın bakanımızda ifade ettiler bu Siirt'in temsil ettiği, Siirt'in ürettiği değerleri çocuklarımı sinemaya taşıyacaktır bunlara vesile olacaktır. Bugün bütün Türkiye'yi Siirt'ti görmeye Siirt'ti gezmeye Siirt'in değerleriyle buluşmaya davet ediyorum. Ben bu festivalin düzenlenmesinde, 3'sünü düzenlemekteyiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan yurt içinden 240 yurtdışından 70 film katıldı. Bütün katılımcılara, bütün sanatçılara, yapımcılara, yönetmenlere, senaristlere, oyunculara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören ilk üçe girenlere plaket verilmesiyle sona erdi.