Son dakika haberleri! Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu

Son dakika habere göre Avcılar'da bulunan Ters Ev, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Avcılar'da bulunan Ters Ev, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

D-100 Karayolu'nda bulunan, iki oda ve bir salondan oluşan Ters Ev'de, yatak odasından mutfağına tüm eşyalar ters duruyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ters Ev'de en çok eğlenenler ise çocuklar oluyor. Ters Ev'in ziyaretçileri içeride bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ters Ev Müdürü Gülşen Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışını 8 ay önce gerçekleştirdikleri mekanın, insanların gelip eğlenebilecekleri ve ilginç fotoğraflar çektirebilecekleri bir yer olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ilk üç ayda kapalı olduklarını hatırlatan Çelik, "Verilen izinlerin ardından yeniden açılışımızı yaptık. Bütün önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Gülşen Çelik, giriş ücretlerinin 20 lira olduğunu, 5 yaş altı çocukların ise Ters Ev'i ücretsiz gezebildiğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri! Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ters Ev çocukların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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