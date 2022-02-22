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Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

22.02.2022 09:16

Son dakika 3. sayfa haberi: Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı Küçükçekmece'de kavşaktan ters istikamete dönüş yapan sürücü ile motosikletli çarpıştı Kazada ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de ters istikamete dönüş yapmak isteyen sürücü karşı istikametten gelen...

Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Küçükçekmece'de kavşaktan ters istikamete dönüş yapan sürücü ile motosikletli çarpıştı

Kazada ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de ters istikamete dönüş yapmak isteyen sürücü karşı istikametten gelen motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 18.00'da Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi, 20 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Küçükçekmece istikametinde seyir halinde olan 34 TS 4517 plakalı aracın sürücüsü Nuh Erişken Dönülmesi, yasak olan kavşaktan Yenibosna istikametine dönmek istedi. O esnada Yenibosna istikametine seyir eden motosiklet sürücüsü İsa Özcanlı ters istikamete dönmek isteyen Erişken ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Özcanlı yere düşerken, olayı gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Özcanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan Nuh Erişken göz altına alındı.

Olayı gören başka bir sürücü İsmail Köse, "Sürücü hatalı dönülmez yerden döndü. Bize yeşil yanıyordu. Doğal olarak duramadığı için arabaya vurdu yandan." dedi.

Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

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Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı Son dakika! Küçükçekmece'de polisin şüphelendiği araç uyuşturucu deposu çıktı Son dakika! Küçükçekmece'de polisin şüphelendiği araç uyuşturucu deposu çıktı Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü

Küçükçekmece, Yenibosna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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