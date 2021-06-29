TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ters yönde giden motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan (36) yaşamını yitirdi, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 00.30 sularında Hatıplar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Örlü idaresindeki 07 AFM 988 plakalı otomobille ana yolda ters yönde ilerleyen Mehmet Arslan'ın kullandığı 07 LKC 71 plakalı motosiklet, Hatıplar yol kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve parçalanan motosikletten refüje uçan sürücü Mehmet Arslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Örlü ile yanında bulunan Rüya Buzgan ise yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sırasında Mehmet Arslan'ın taktığı kaskın da parçalandığı belirlendi.

Kazayı gören bir vatandaş uyarılara rağmen motosikletin ters yönden çok hızlı gittiğini anlatırken, Dedim bu 100 metre gitmez. Adama bağırdım ama nereden duyacak. Ondan sonra kaza oldu burada dedi.