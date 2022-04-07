Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu

07.04.2022 13:55
Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu

Son dakika haberleri... Bilecik'te ters yönden ilerleyen araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te ters yönden ilerleyen araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde ters yönden ilerleyen Erol Çim'in kullandığı 34 EC 0611 plakalı otomobil, Mazharbey Sokak üzerinde seyir halindeki Sefa Ballı yönetimindeki 54 AFB 487 plakalı motosiklete çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu
Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu
Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu

YORUMLAR
500
Seyir halindeki tır alev alev yandı Seyir halindeki tır alev alev yandı Yanan araç kullanılamaz hale geldi Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Çocuk İzleme Merkezi, Gazipaşa, Bilecik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu - Son Dakika


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