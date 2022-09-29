Son dakika haberleri! Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2)

29.09.2022 17:16
Son dakika haberleri! Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2)

Gelen son dakika haberine göre OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADITekirdağ'da ters yöne girip otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Körpe (71), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Tekirdağ'da ters yöne girip otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Körpe (71), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2) - Son Dakika
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