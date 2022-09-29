Tekirdağ 'da ters yöne girip otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Körpe (71), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2) - Son Dakika

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