İzmir'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında gerçekleşen patlamayla birlikte yangında ölen işçilerden Yılmaz Demir (55) için Aliağa Çarşı Camii'nde tören düzenledi. Evli ve 3 çocuk babası Demir'in cenaze törenine; ailesi, akrabaları, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Açar ve işçi arkadaşları katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası Demir, Aliağa Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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