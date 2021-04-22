Son dakika haberleri... Terzi Salih'in en büyük serveti "23 Nisan çocukları"nın mutluluğu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle süslenen 105. Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda müzik eşliğinde kutlanacak.

Yazgan'ın girişimiyle kutlamalar için yüzlerce bayrak, Atatürk posterleri ve afişlerle süslenen Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde insanlara moral oluyor.

Yüreği hep çocukların mutluluğu için atan 67 yaşındaki Yazgan'ın girişimleriyle 8 yıldır geleneksel hale getirilen etkinlikte herkes imece usulü çalışarak elinden geleni yapıyor.

Yazgan'ın adeta gelincik tarlası gibi süslediği sokak herkesin dikkatini çekiyor.

Bursa'da bir okulun öğrencilerinin çizip boyadıkları ve üzerinde "23 Nisan Kutlu Olsun" yazılı bez afiş de sokaktaki yerini aldı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sokakta araçtan müzik yayını yapılacak, sokak sakinleri evlerinin balkonlarından kutlamalara eşlik edecek.

"Vatan bizim vatanımız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"

Salgından dolayı buruk da olsa bayram coşkusunu çocuklardan eksik etmek istemeyen Yazgan, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kimsenin sokağa çıkmadan evlerinin balkonunda bu heyecanı doyasıya yaşayacağını söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın tedbirleri kapsamında kutlama yapacaklarını anlatan Yazgan, onuncu yıllarında Türkiye'nin her ilinde bir sokağın süslenip çocuklar için kutlama yapılmasını istediğini, bu konudaki girişimlerden olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Sevinç, mutluluk, coşkunun doruklara çıktığı bugünlerin değerinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, "Çok mutluyuz. Memleketimizi, bayrağımızı, Atatürk'ü çok seviyoruz. Vatan bizim vatanımız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

"Çocuklarını sokağı göstermek için getiriyorlar"

Yazgan, salgının neşelerini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Salgına rağmen sokağımızı süsledik. İnsanların mutluluğu gözlerine yansıyor. İnsanlar bayraklarla süslenmiş sokağı görünce koronavirüsü, salgını unutuyor. Çok mutlu oluyorlar. Çocuklarını sokağı göstermek için getiriyorlar. Bir yıldır hastalıkla uğraşıyoruz. Sokağımızın bu hali insanlara iyi geldi. Ben de bu durumdan mutlu oluyorum. Marmaris olarak salgına hep dikkat ettik. Bu kutlamada da dikkat edeceğiz. Sokağımızın adı Türkiye'nin her yerine ulaştı. Bursa'dan afiş gönderen çocuklar, 'Salih dede, sokağınızı izliyoruz. Biz de katkı yapmak için bu afişi hazırladık.' notu göndermişler. Mutlu olduk."

Gelecek yıl başka illerden de bu tür anlamlı hediyeler geleceğini düşündüğünü aktaran Yazgan "Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük bayram çocukların bayramı. Daha güzel günlerde çocuklarımızı sokağımıza bekliyorum." ifadesini kullandı.