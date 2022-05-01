Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

01.05.2022 02:01

Gelen son dakika haberine göre Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü Bayburt'ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü.

Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

BAYBURT - Bayburt'ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 22.00 sularında Karasakal Mahallesinde gerçekleşti. Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için Karasakal Mahallesindeki ikametine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.

Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktüler. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü
Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü
Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü
Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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