Son dakika haberleri | TESK'ten "kahvehanelerde oyun oynanmasına izin" talebi - Son Dakika

Son dakika haberleri | TESK'ten "kahvehanelerde oyun oynanmasına izin" talebi

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TESK'ten 'kahvehanelerde oyun oynanmasına izin' talebi - Son Dakika Ekonomi

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