Son dakika haberi! TEZGAHTAN KURUYEMİŞ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! TEZGAHTAN KURUYEMİŞ HIRSIZLIĞI KAMERADA

18.10.2022 15:22

Son dakika haberler... SİVAS'ta kimliği belirsiz kişinin, bir kuruyemiş dükkanının önündeki tezgahtan kuruyemiş çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ta kimliği belirsiz kişinin, bir kuruyemiş dükkanının önündeki tezgahtan kuruyemiş çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Şemsi Sivasi Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Karabıyık, sabah geldiğinde işlettiği kuruyemiş dükkanının önünde, üzerini örtüyle kapattığı tezgahtaki karışık kuruyemişlerde azalma olduğunu gördü. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Karabıyık, bir kişinin sabaha karşı tezgahtaki örtüyü kaldırıp kuruyemişleri yanında bulunan poşete doldurup uzaklaştığını gördü. Karabıyık'ın ihbarı üzerine dükkana gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'GELSİN, ONA KURUYEMİŞ VERELİM'

Hırsızlık olaylarının 2 aydır sürdüğünü söyleyen Bilal Karabıyık, 2 aydır dışarıdaki tezgahlarımızın üzerindeki örtüler kaldırılarak incir, pestil gibi kuruyemiş gibi ürünlerimiz çalınıyor. Konuyla ilgili polise başvurumuzu yaptık. Çalan arkadaşımız gelsin ve yemek istiyorsa biz verelim. Buna gerek yok. Tezgahlarımızı dağıtmasın. Gelsin bizden bir helallik alsın. Biz helal ederiz. Kameralara da yansıyor ve görüntüler de mevcut. Yiyecekse de gelsin biz ona 1 kilo kuruyemiş verelim diye konuştu. (DHA)

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Son dakika haberi... Dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti Son dakika haberi... Dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti
Kaynak: DHA

Çarşıbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TEZGAHTAN KURUYEMİŞ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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