Son dakika haberleri! TFF Başkanı Özdemir, Başkan Savaş'ı kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! TFF Başkanı Özdemir, Başkan Savaş'ı kutladı

Son dakika güncel haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı tebrik etti.

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Hatayspor'a şampiyonluk kupasını vermek için kente gelen Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebriklerini ileten Özdemir, Başkan Savaş'a milli takım forması hediye etti. Başkan Savaş da Özdemir'e kenti simgeleyen bazı tablo ve hediyeler verdi.

Özdemir ile beraberindekiler daha sonra, Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını oynaması planlanan ve yapımında sona gelinen stada geçerek incelemelerde bulundu.

(Adem Karagöz/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! TFF Başkanı Özdemir, Başkan Savaş'ı kutladı - Son Dakika Spor
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