Son dakika haberleri: TFF, harcama limitlerini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: TFF, harcama limitlerini açıkladı

04.01.2021 16:52
Son dakika haberleri: TFF, harcama limitlerini açıkladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı.

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Açıklanan limitlere göre devre arasında en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 499 milyon 487 bin 545 TL harcama limiti bulunuyor. Beşiktaş'ın sapma payıyla birlikte 338 milyon 324 bin 475 TL, Fenerbahçe'nin de yine sapma payıyla birlikte 409 milyon 898 bin 854 TL limitinin olduğu açıklandı.

Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Takım Harcama Limitleri puan durumu sırasına göre şu şekilde açıklandı:

TAKIM/ HARCAMA LİMİTİ/ YÜZDE 15 SAPMA DAHİL TUTAR

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK/ 243.120.710 TL/ 279.588.816 TL

2. TRABZONSPOR/ 178.678.204 TL/ 205.479.935 TL

3. BEŞİKTAŞ/ 294.195.196 TL/ 338.324.475 TL

4. DG SİVASSPOR/ 198.222.737 TL/ 227.956.148 TL

5. A.ALANYASPOR/ 97.799.097 TL/ 112.468.961 TL

6. GALATASARAY/ 434.336.995 TL/ 499.487.545 TL

7. FENERBAHÇE/ 356.433.786 TL/ 409.898.854 TL

8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ/ 136.137.671 TL/ 156.558.322 TL

9. FT ANTALYASPOR/ 101.713.928 TL/ 116.971.017 TL

10. KASIMPAŞA/ 125.868.114 TL/ 144.748.331 TL

11. GÖZTEPE/ 79.831.274 TL/ 91.805.965 TL

12. GENÇLERBİRLİĞİ/ 64.299.471 TL/ 73.944.392 TL

13. İH KONYASPOR/ 94.241.155 TL/ 108.377.328 TL

14. Y.DENİZLİSPOR/ 94.243.985/ 108.380.583 TL

15. Ç.RİZESPOR/ 152.137.575 TL/ 174.958.211 TL

16. YENİ MALATYASPOR/ 92.275.743 TL/ 106.117.104 TL

17. HK KAYSERİSPOR/ 60.427.441 TL/ 69.491.557 TL

18. MKE ANKARAGÜCÜ/ 83.311.853 TL/ 95.808.631 TL

19. HATAYSPOR/ 92.148.829 TL/ 105.971.153 TL

20. B.B.ERZURUMSPOR/ 92.148.829 TL/ 105.971.153 TL

21. FATİH KARAGÜMRÜK/ 92.148.829 TL/ 105.971.153 TL - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: TFF, harcama limitlerini açıkladı - Son Dakika Spor


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