Son dakika haberleri! TFF, Misli.com 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Somaspor'u tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Somaspor'u tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta bugün oynanan 33. hafta müsabakaları sonucunda Somaspor, sezonun bitimine 1 hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantileyerek Misli.com 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Misli.com 3. Lig 3. Grup şampiyonu Somaspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Misli.com 2. Lig'de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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