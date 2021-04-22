Thodex'in merkezinde polis araması sona erdi - Son Dakika

Thodex'in merkezinde polis araması sona erdi

Thodex'in merkezinde polis araması sona erdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yerli kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde yürüttüğü arama çalışması sona erdi.

Thodex'in merkezinde polis araması sona erdi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yerli kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde yürüttüğü arama çalışması sona erdi. Ofis içerisindeki dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen arama kararının ardından saat 15.00 sıralarında Thodex şirketinin Kadıköy'deki ofisine gelerek arama çalışmalarına başlamıştı. Adrese polis ekiplerinin yanı sıra bir çevik kuvvet aracı da eşlik etmişti. Şirket ofisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik çalışma sona erdi. Ofis içerisinde bulunan belge ve cihazları inceleyen polis ekipleri, dijital materyalleri ve bilgisayarları alarak detaylı incelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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