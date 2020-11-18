THY'den kısıtlama açıklaması - Son Dakika

THY'den kısıtlama açıklaması
18.11.2020 13:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs önlemleri'nin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs önlemleri'nin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün yaptığı açıklamada, "misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" dedi.
Sosyal medya hesabından kısıtlama saatlerinde uçuşu olan yolcuların, uçuşlarını yapabileceğini açıklayan Üstün'ün açıklaması şöyle: "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
(Tuncer Cengiz/İHA)
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