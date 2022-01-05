Son dakika haberleri... THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.
Alınan bilgiye göre, ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bu akşam planlanan "TK 354" sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.
THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi.
THY yetkililerinin, ülkede meydana gelen olayları yakından takip ettiği, seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği bildirildi.
Kaynak: AA
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