Son dakika haberleri: THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu

Son dakika haberleri: Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yollarının (THY), Eylül ayı uçuş takvimi belli oldu.

Son dakika haberleri: THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu, System.String[]

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yollarının (THY), Eylül ayı uçuş takvimi belli oldu. 19 Temmuz'da tekrar askıya alınan İran uçuşları da 1 Eylül itibariyle yeniden planlamaya dahil edildi.

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY'nin, 1 Eylül itibarıyla İran'da Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed, Artvin Hopa, Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya'da Riga ve Tallin, Gürcistan'da Batum ve Tiflis, Vietnam'da Honai ve Ho Chi Minh City, Suudi Arabistan'da Dammam ve Riyad, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Afganistan'da Mezar-ı Şerif, Rusya'da Krasnador, Soçi ve Kazan, Irak'ta Süleymaniye, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün'de Amman, Türkmenistan'da Aşkaabat, Litvanya'da Vilnius ve Moğolistan'da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas'ta Marakeş, Umman'da Maskat, Nijerya'da Abuja ve Lagos, Güney Afrika'da Cape Town, Johannesburg ve Durban, Abu Dabi'ye uçuşlarına başlamayı planladığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu - Son Dakika
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