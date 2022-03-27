Son dakika haberleri | THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

27.03.2022 20:07
Son dakika haberleri | THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Son dakika gündem haberi: Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul- Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.

Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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