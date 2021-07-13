Son dakika haberleri: THY Teknik AŞ, Asya-Pasifik'te yatırım fırsatlarını değerlendiriyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Malezyalı uçak bakım-onarım şirketlerinden ve Sapura Resources Bhd'nin iştiraki olan Sapura Technics Sdn Bhd ile potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek için iyi niyet sözleşmesi imzaladı.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY Teknik AŞ'nin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği yatırımların ardından yurt dışı açılım stratejisi kapsamında Asya-Pasifik bölgesindeki yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Dünya havacılığının yükselen değeri olan ve sahip olduğu filo büyüme oranı ile yakın bir gelecekte dünyanın en geniş uçak filosuna sahip olacağı öngörülen Asya-Pasifik bölgesinin, MRO sektörü için geniş bir müşteri portföyü sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, THY Teknik AŞ'nin gelişmekte olan bu pazarda yer alarak sahip olduğu geniş kabiliyet ve hizmet kalitesini bu bölgeye de taşımak istediği belirtilerek, şirketin Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirdiği pazar araştırmalarının ardından yeni iş birliği ve ortaklık projeleri oluşturulması kapsamında faaliyetlerine başladığı ifade edildi.

THY Teknik AŞ'nin Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinin en yetkin ve modern uçak bakım tesislerine sahip olan vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THY Teknik AŞ, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli merkezlerinden biri olan Malezya'da gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar ile uçak bakım-onarım sektöründeki yüz yıla yaklaşan tecrübesini bu bölgeye de taşımayı hedefliyor. THY Teknik AŞ, bu hedefleri doğrultusunda, Malezya Ticaret Bakanı, Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) ve Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu'nun (MATRADE) katılımlarıyla, 12 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki uçak bakım-onarım şirketlerinden ve Sapura Resources Bhd'nin iştiraki olan Sapura Technics Sdn Bhd ile potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek için bir iyi niyet sözleşmesi imzaladı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, havacılık ve MRO sektörünün koronavirüs salgınının en çok etkilediği iş alanlarının başında yer aldığına dikkati çekti.

THY Teknik AŞ'nin bu zor dönem de yatırım ve büyüme çalışmalarına devam ettiğini anlatan Aycı, şunları kaydetti:

"THY Teknik AŞ olarak bu zor dönemleri biz, rakiplerimizden pozitif yönde ayrışarak kabiliyetlerimizi artırdığımız, müşteri portföyümüzü genişlettiğimiz, yatırım ve büyüme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz bir dönem olarak geride bırakacağız. Bu hedef doğrultusunda, dünyanın en hızlı gelişen ve yakın gelecekte en yoğun filo oranına sahip olacağı öngörülen Asya-Pasifik bölgesinde yatırımlarımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız bu yatırımların, ülkemiz sivil havacılığı ve şirketimiz açısından çok büyük bir öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Asya-Pasifik bölgesinde yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirmeyi amaçladığımız bu proje, şirketimizin dünya pazarında sahip olduğu pazar payını artırma hususundaki hedeflerine ulaşması açısından büyük önem arz ediyor."