Uyarılara rağmen yolcunun taşkınlık yapmayı sürdürmesi nedeniyle durum pilota haber verildi. Bunun üzerine uçağın pilotu acil durum deklare etti. Uçak yerel saatle 21.14'te Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağın inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı bir yolcu, yolcuları ve kabin ekibini rahatsız etmeye başladı.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Kuala Lumpur, İstanbul, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

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