Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı

17.10.2022 17:38
Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı

Son dakika haber: İstanbul'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Türk Hava Yolları (THY) uçağında taşkınlık çıkaran Belarus uyruklu yolcu gözaltına alındı.

İstanbul'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Türk Hava Yolları (THY) uçağında taşkınlık çıkaran Belarus uyruklu yolcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağın inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı bir yolcu, yolcuları ve kabin ekibini rahatsız etmeye başladı.

Uyarılara rağmen yolcunun taşkınlık yapmayı sürdürmesi nedeniyle durum pilota haber verildi. Bunun üzerine uçağın pilotu acil durum deklare etti. Uçak yerel saatle 21.14'te Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.

İnişin ardından polis ekipleri uçağa gelerek, taşkınlık çıkaran yolcuyu gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Kuala Lumpur, İstanbul, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

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