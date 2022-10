Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş'tan Çekya'ya 'ortak yatırım' çağrısı - DEVAMI FTP'DE

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ve Çekya'nın; karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inanıyoruz. Bizler, yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye- Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katıldı. Programda Bakan Muş'un yanı sıra Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş insanları yer aldı. Bakan Muş, Çekya ile ilişkilere değinerek,"Çekya iş birliğimiz açısından önem verdiğimiz dost ve müttefik bir ülkedir. Özellikle AB dönem başkanlığını yöneten Çekya, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başlatılmasına yönelik çalışmalarımızda önemli ortaklarımızdan biri olmuştur. Ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişki, sizlerin de yoğun gayretleri sayesinde ekonomik alanda da kendisini göstermektedir. Çok uluslu şirketler tedarik kanallarını yeniden şekillendirmek vasıtası ile küresel ölçekteki stratejilerinde önemli değişikliklere gitmektedir. Özellikle pandemi döneminde AB'deki üreticilerin, tedarikçilerini yakın bölgelere kaydırmak adına ciddi bir çaba içine gittiklerini ve Türkiye'nin bu noktada güçlü üretim altyapısı ve lojistik avantajları ile öne çıktığını net bir şekilde gözlemledik. Bu durum Çekya ile ticaretimize de yansımış olup ikili ticaret hacmimizde bu zorlu süreçleri fırsata çevirdiğimizi ifade edebilirim. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz bugüne kadar kaydedilen en yüksek ticaret hacmi olup 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaretimizdeki bu artış ivmesi ile bu yıl sonunda 5 milyar dolara ulaşacağımıza bizim inancımız tamdır" dedi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Bakan Muş, iki ülke arasındaki yatırımlara ilişkin, "Pandemi ve jeopolitik risklerin doğurduğu belirsizlik ortamında, Çek şirketleri Türk firmalarının kalitesi ve rekabetçiliğine olan güvenini korumuştur. Ülkemiz ticarette güvenilir limanlardan biri olma konumunu bir kez daha perçinlemiş durumdadır. İki ülke yatırım ilişkilerinde son dönemde önemli iş birlikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle enerji, otomotiv ve lojistik gibi birçok sektörde firmalarımız karşılıklı olarak yatırımlarını sürdürmektedir. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizin yatırım alanında son 20 yılda gösterdiği performansa benzer şekilde Çekya da yatırımlar alanında önemli bir destinasyon olmuştur. Çekya'nın bu performansla AB içinde kişi başına en fazla yabancı sermaye çeken ülkeler arasına girmesi ayrıca dikkat çekicidir. Bu itibarla ülkelerimizin karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde amaçlanan seviyelere gelinebilmesi için en önemli görev özel sektöre, yani siz sanayicilere düşmektedir. Bizler, yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

HİSARCIKLIOGLU: GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN MODERNİZASYON MÜZAKERELERİNİN BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ

Rifat Hisarcıklıoğlu ise Çekya ile ticari ilişkileri daha da genişletme arzusunda olduklarını belirterek, "Türk iş insanlarının AB ülkeleri ile ticaretini ve iş ilişkilerini zorlaştıran üç önemli konuya da değinmek istiyorum. Birincisi, özellikle ticari faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk vatandaşlarımızın AB vize başvuru süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılar. İkincisi, Gümrük Birliği'nin modernizasyon konusu. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Biz, bir an önce Gümrük Birliği'nin modernizasyon müzakerelerinin başlatılmasını istiyoruz. Gümrük Birliği'ni yeşil mutabakat ile birlikte düşünüyoruz. Her ikisi de Türkiye-AB ilişiklerinde olumlu gündem yaratacaktır. Batı Avrupa'ya yönelik taşımalarımızda 'Slovakya-Çekya- Almanya' güzergahı Türk taşımacıları açısından her geçen gün önem kazanan bir güzergahtır. Taşımacılarımız Slovakya geçişlerinde sorun yaşamıyorken; Çekya'dan alınan kısıtlı sayıdaki transit geçiş belgesi, Batı Avrupa'ya yönelik ihracatımız açısından yetersiz kalmakta. Çekya transit geçiş belgesi kotasının, taşımacılık sektörümüzün ihtiyacına cevap verecek düzeyde, minimum 25 bin adet seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN SİKELA: İZİN SAYISINI ARTIRDIK

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela da iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için bugün Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Türkiye'den Çekya'ya transit geçiş belgesinin kotasının arttırılmasına yanıt vermek istiyorum. Buradaki taşımacılık seviyesi, ülke açısından gerçekten önemli sorun noktalarından biri. Bu anlamda verilen izin belgelerinin sayısı; ülkeden geçiş yapılan otoyolun çok uzun süre boyunca yeniden yapım aşamasında kalması nedeniyle otoyol üzerindeki trafiğin azaltılması gerekmişti. Çekya olarak tamamen AB üyesi olmayan ülkelere verilen yeni geçiş belgelerinin verilmesini durdurduk. Bizler karşılıklı ilişkilerimize önem veriyoruz. İzin sayısını yakın zamanda 6 bin daha fazla artırdık" dedi. (DHA)